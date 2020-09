Le Fantôme de la Radio : José Van Dam - Partie 2 sur Auvio

Dans la deuxième et dernière partie de ce récit dédié à José Van Dam, le Fantôme de la Radio évoque les années de maturité du célèbre baryton-basse formé à Bruxelles : ses rôles à l'Opéra bien sûr, son interprétation de « L'Homme de la Mancha » mais aussi son goût de plus en plus prononcé pour le récital, les lieds allemands et la mélodie française. On y découvre un José Van Dam tourné vers la jeunesse, qui prend très à cœur son rôle de pédagogue et de professeur de chant.

