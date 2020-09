Le Fantôme de la Radio : José Van Dam - Partie 1 sur Auvio

José Van Dam, chanteur baryton-basse formé au Conservatoire de Bruxelles, s'est produit pendant plus de 50 ans sur les scènes les plus prestigieuses du monde. Sa carrière hors du commun l'a amené à chanter les grands rôles du répertoire de l'Opéra, sous la direction de chefs d'orchestre et de metteurs en scène talentueux et renommés. Très apprécié du public, reconnu par ses pairs comme un grand professionnel humble et exigeant, Van Dam fait partie incontestablement des meilleurs interprètes de son époque. Désormais retiré de la scène, Joseph Van Damme, c'est son vrai nom, a fêté cet été ses 80 ans. L'occasion de l'écouter nous raconter les grands moments d'une vie artistique exceptionnelle. Un récit en deux parties dont voici le premier volet.