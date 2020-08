Le Fantôme de la Radio : Strip-tease, le magazine qui vous déshabille... sur Auvio

Cette semaine, le Fantôme de la Radio se penche sur `le cas Strip-tease', magazine documentaire diffusé sur la première chaîne télé de la RTBF un mercredi par mois à une heure de grande écoute, juste après le Journal Télévisé. Poussé par un succès qui ne s'est jamais démenti, Strip-tease reste à l'antenne en Belgique de 1985 à 2002. Installée également sur France 3, l'émission poursuivra son chemin dans le paysage audiovisuel français jusqu'en 2012.



Tous ceux qui ont regardé ou qui regardent encore Strip-tease ont un avis sur le sujet. Strip-tease entraîne l'adhésion complète ou le rejet absolu du téléspectateur. Honni par les uns, adulé par les autres, Strip-tease ne laisse personne indifférent : chacun a son avis, tranché et souvent péremptoire.



Les détracteurs prétendent que Strip-tease a tué le documentaire en Belgique. Les afficionados affirment eux que cette émission a révolutionné la télé. Le Fantôme de la Radio essaye de dépasser ces postulats et d'y voir plus clair en donnant la parole à ceux qui ont imaginé et produit Strip-tease et aussi, à quelques autres qui ne sont pas étranger au succès du magazine.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE