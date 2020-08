Le Fantôme de la Radio : Robert Wangermée sur Auvio

Le Fantôme de la Radio rend hommage à Robert Wangermée, homme érudit et visionnaire qui a dirigé la RTB puis la RTBF pendant 24 ans, de 1960 à 1984. Un record de longévité...



24 années qu'il marque de son empreinte en modifiant l'institution de fond en comble. Passionné par la musique et la radio, c'est à la télévision encore balbutiante qu'il imprime d'abord de profonds changements. Il favorise l'éclosion d'une information de qualité, rigoureuse et impertinente, qu'il qualifiera lui-même de dérangeante. C'est sous son règne que de nombreux programmes originaux et novateurs voient le jour, tant en radio qu'en télévision, dans les domaines de la culture, du divertissement et de l`éducation permanente.



Robert Wangermée laisse le souvenir d'une personnalité unique en son genre dans l'histoire de la radio-télévision de service public. Suscitant la crainte ou le respect, la méfiance ou l'admiration, il n'a laissé personne indifférent...

Casting et équipe Animateur Eric LOZE