Le Fantôme de la Radio : Les Pionniers de la Radio - 2ème partie sur Auvio

Le Fantôme de la Radio vous raconte cette semaine la suite de son récit dédié aux pionniers de la Radio.



Nous sommes en 1930, Radio Belgique cesse d'émettre. L'Etat belge prend la main et crée l'Institut National de Radiodiffusion. Avec l'INR, contrôlée de près par le gouvernement et les partis politiques, la Radio entre dans l'âge du monopole.



Grâce à des moyens techniques et financiers confortables, l'INR prend de l'ampleur. Elle propose à ses auditeurs de plus en plus nombreux une offre de programmes très étoffée : plusieurs journaux parlés par jour, des concerts, des jeux radiophoniques (comprenez des fictions) et des reportages en extérieur.



L'INR construit même sa Maison de la Radio à la place Sainte-Croix, en plein cœur d'Ixelles. Un bâtiment unique en son genre, imaginé par l'architecte Joseph Diongre, opérationnel en 1938.

