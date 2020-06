Le Fantôme de la Radio : L'irrésistible ascension de Salvatore Adamo sur Auvio

Il faut 4 ans à Salvatore Adamo pour imposer ses chansons et son style. Moqué voire ridiculisé à cause de sa voix particulière, le jeune chanteur italo-belge finit par faire taire ses détracteurs en 1963. Sa chanson `Sans toi ma mie' devient un gigantesque tube en Belgique mais aussi aux Pays-Bas, au Canada et même au Moyen-Orient.



Salvatore Adamo a 20 ans et récolte déjà des disques d'or. Il entre dans une période d'intense activité. Il enchaîne les tournées et compose des chansons qui, les unes à la suite des autres, remportent un immense succès. En 1965, la France lui ouvre les bras. En pleine vague yéyé dominée par le twist, les reprises de chansons américaines et la variété sucrée, Adamo fait un malheur avec ses mélodies hors du temps au charme naïf et sincère.



Il devient alors une star de très grande envergure dans les pays francophones mais aussi ailleurs, dans différentes régions du monde comme au Japon où ses disques se vendent par millions.



Cette semaine, le Fantôme de la Radio raconte la deuxième et dernière partie de son récit dédié à l'irrésistible ascension de Salvatore Adamo.

