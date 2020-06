Le Fantôme de la Radio : Les Débuts de Salvatore Adamo sur Auvio

Mélodiste de grand talent, auteur et poète prolifique, interprète à la voix si caractéristique, Salvatore Adamo occupe le devant de la scène depuis bientôt 60 ans, en Belgique et à l'étranger. Fils de mineur arrivé dans le Borinage à l'âge de 3 ans, le jeune italo-belge franchit non sans peine les échelons qui le conduisent à un succès international. D'origine très modeste, Adamo doit sa réussite certes à son talent mais surtout à son travail, à sa persévérance et aux sacrifices de ses parents qui lui ont donné la possibilité de suivre des études pour l'écarter à tout prix du chemin de la mine.



Le grand public découvre ce jeune artiste au début des années 60. La vague Adamo ne tarde pas à déferler sur la Belgique, la France et de nombreux autres pays. Le chanteur de Jemappes enchaîne les tubes et vend alors presqu'autant d'albums que les Beatles...



Au cours de ses nombreuses années de carrière, Salvatore Adamo a eu plusieurs fois l'occasion de raconter sa jeunesse au micro de la RTBF. Il s'est confié sur ses doutes et ses espoirs, révélant par la même occasion les embûches et les coups de chance qui l'ont mené à la réussite. Le Fantôme de la Radio a retrouvé quelques-unes de ces confidences enregistrées et les témoignages de vieux amis qui l'ont bien connu à ses débuts.

