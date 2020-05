Le Fantôme de la Radio : Le Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique sur Auvio

Le mois de mai est traditionnellement celui du Concours Musical International Reine Elisabeth. Crise sanitaire oblige, la session de cette année consacrée au piano n'a pas lieu et est reportée à l'année prochaine.



Pas de concertos ni de toccatas en 2020 : les écrans restent vides et les radios muettes. Un fait exceptionnel car l'événement est immanquablement suivi depuis ses débuts par la Radio et la Télévision. En 1937, année du premier Concours, l'INR retransmettait sur les ondes déjà les prouesses des candidats.



Partenaire fidèle, la RTBF a accumulé une quantité très impressionnante d'archives relatives à l'événement : les prestations des candidats bien sûr mais aussi des kilomètres d'interviews, des reportages sur le déroulement du Concours ou encore des séquences dédiées à la musique, aux musiciens et aux compositeurs.



Le Fantôme de la Radio a choisi quelques-uns de ces documents pour vous cette semaine. Une sélection opérée au gré de ses fantaisies. Il y aura un peu d'histoire, des témoignages éclairants, quelques anecdotes croustillantes et bien sûr de l'émotion.

