Le Fantôme de la Radio : Stéphane Dupont sur Auvio

Stéphane Dupont nous a quittés dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, à l’âge de 70 ans. Stéphane Dupont : une voix, une présence, un phrasé et un savoir-faire uniques. Il faisait partie de ceux qui ont pris en main l’outil radiophonique pour en exploiter tout le potentiel et créer des émissions originales, audacieuses, innovantes, souvent poétiques et parfois mystérieuses. Stéphane avait le goût de l’artisanat, de la radio cousue main. Il aimait la parole des autres et le son qui nous entoure, ces atmosphères et ces ambiances qu’il considérait comme une entité, comme un contenu à part entière et non comme un décor ou du simple bruit de fond. A tout cela, il faut ajouter sa passion pour la musique : rock, jazz, chanson française et musiques de film ont largement contribué à façonner son univers sonore si particulier. Animé par un esprit de continuité et de partage, Stéphane Dupont a eu le bon goût et la clairvoyance de conserver toutes ses archives. Ce qui permet au Fantôme de la Radio de vous faire entendre quelques larges extraits du très bel héritage qu’il nous laisse.