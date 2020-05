Le Fantôme de la Radio : Le Festival de Cannes sur Auvio

Le Festival de Cannes aurait dû se dérouler du 12 au 23 mai. Pour les raisons que vous connaissez, l’événement a été reporté. A l’heure actuelle, il est encore difficile d’affirmer si, oui ou non, et sous quelle forme, le Festival aura lieu en 2020. Puisqu’il n’y a pas d’actualité liée à cet événement majeur de l’industrie cinématographique, il nous reste les archives…en grande quantité ! Car la RTB(F) couvre le Festival de Cannes depuis le début des années 60. Faites le compte : cela nous donne 60 ans d’interviews, de reportages, de sons et d’images capturés sur la Croisette, dans le Palais des Festivals, et parfois même sur la plage. Voilà pour la quantité, mais que dire de la qualité ? Les reporters de la radio-télévision belge ont rencontré à Cannes les plus grandes stars du cinéma. Ils en ont ramené de très nombreux et passionnants entretiens, enregistrés à une époque où ces personnalités avaient le temps, ou plutôt prenaient le temps de répondre aux questions des journalistes. Le Fantôme de la Radio a sélectionné pour vous une série de séquences extraites des archives cannoises de la RTBF. Un vrai trésor dans lequel nous pourrions nous perdre des heures…