Le Fantôme de la Radio : Rencontre sur Auvio

Le Fantôme de la Radio met à l'honneur cette semaine un programme à la longévité exceptionnelle : « Rencontre ».



A l'orée des années 70, le journaliste et poète Jacques Bourlez imagine une nouvelle émission pour la Radio. Il propose de réaliser chaque jour l'interview d'une personnalité, en mode long format. Au cours de l'entretien, face à ses invités, Bourlez prend les chemins de traverse, choisit des questions inattendues parfois déstabilisantes. Il prend le temps de créer un climat de confiance qui incite l'invité à se révéler et à chercher les réponses au plus profond de lui-même.



« Rencontre » occupe l'antenne pendant une trentaine d'années et accueille près de 3000 invités : réalisateurs de cinéma, écrivains, comédiens, chanteurs, philosophes, chercheurs, personnalités politique, sportifs... Plusieurs interviewers et intervieweuses se relayent au micro, aux côtés puis à la suite de Jacques Bourlez : Michèle Cédric, Daniel Stevens, Jean-Pol Hecq, Fabienne Vande Meerssche, Dolorès Oscari et Luc Beyer.

