Le Fantôme de la Radio : Albert Uderzo sur Auvio

Autodidacte parti de rien, issu d'un milieu très modeste, Albert Uderzo connaît la gloire et la fortune à la force de la plume et du crayon. Associé au génial René Goscinny, il fait d'Astérix, le petit héros gaulois dopé à la potion magique, la plus grande star de la BD franco-belge.



Avec leurs récits bondissants où se mêlent la grande Histoire et les clins d'œil appuyés à notre époque contemporaine, mais aussi grâce à un humour redoutable qui lie astucieusement premier et second degré, Uderzo et Goscinny séduisent toutes les générations de lecteurs. Dès le milieu des années 60, les albums d'Astérix se vendent par millions en France, en Belgique et dans de nombreux pays du monde.



En 1977, Uderzo est contraint de poursuivre son chemin seul suite au décès de son ami Goscinny, survenu prématurément. Le dessinateur devient alors seul maître à bord et prend en main les destinées de son héros : il crée les histoires et veille de très près à l'exploitation de son œuvre. Pas un film ni un dessin animé, et encore moins un objet dérivé, ne voient le jour sans l'approbation d'Uderzo.



Très attaché à la Belgique où il a fait la connaissance de René Goscinny au début des années 50, Uderzo est souvent passé par les studios de la RTBF où il a accordé de nombreuses interviews. Le Fantôme de la Radio a retrouvé quelques-uns de ces entretiens grâce auxquels il retrace la vie et la carrière de cet auteur hors norme décédé cette semaine à l'âge de 92 ans.

