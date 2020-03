Le Fantôme de la Radio : La Semaine infernale et le Jeu des Dictionnaires - 2 sur Auvio

Voici la suite de notre série dédiée à la Semaine infernale et au Jeu des dictionnaires. Deux émissions d'humour devenues cultes, qui ont fait les beaux jours de Radio Une puis de la Première de 1987 à 2011.



Lors de l'épisode précédent, Le Fantôme de la Radio vous a raconté les débuts, le démarrage presque incognito de la Semaine infernale puis le succès rapide et enfin, la reconnaissance du public qui conduit à la création du Jeu des dictionnaires, à la demande expresse de la direction.



Ficelés par Jacques Mercier, Marc Moulin, Ph. Geluck, JP Hautier, JJ Jespers, Soda, Virginie Svenson et M. Météo alias Jules Metz, la Semaine infernale et le Jeu des dictionnaires accueillent par la suite de nombreux talents, féminins et masculins : humoristes, comédiens, écrivains, chanteurs, animateurs de Tv et de Radio, sans oublier Véronique Thyberghien qui prend le relais de Jacques Mercier en 2008.



Le Fantôme de la Radio vous offre cette semaine quelques-uns des plus savoureux moments de ces deux émissions qui, à elles deux, ont occupé l'antenne pendant près d'un quart de siècle.

