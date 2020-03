Le Fantôme de la Radio : La Semaine infernale et le Jeu des dictionnaires sur Auvio

« La semaine infernale » et « Le jeu des dictionnaires », des programmes-culte de la Radio de service public ? Oui, sans conteste ! De nombreux auditeurs se souviennent aujourd'hui encore de ces deux émissions humoristiques qui ont renouvelé le genre lorsqu'elles sont apparues sur les ondes à la fin des années 80.



Créer un programme d'humour sur Radio Une, une chaîne où l'on `ne riait plus beaucoup', il fallait oser. Jacques Mercier et Marc Moulin, qui en ont vu d'autres, relèvent le défi et lancent sur antenne `La semaine infernale' un après-midi de 1987 en compagnie de quelques collègues et figures connues de la RTBF. Cette revue de l'actualité, caustique et grinçante, remporte un succès immédiat auprès du public et de la direction qui en redemandent.



Fort de ce plébiscite, la même équipe imagine en 1989 `Le jeu des dictionnaires,' une émission quotidienne dans laquelle la langue française et les définitions de mots servent surtout de prétexte à rire et faire rire des auditeurs de plus en plus nombreux.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE