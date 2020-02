Le Fantôme de la Radio : Gérard Valet sur Auvio

Personnalité hors norme de l'audiovisuel en Belgique, Gérard Valet, a exploré tous les champs du possible à la Radio. Insatiable curieux, assoiffé de savoir et connaissance, passeur de sons, de musiques et de paroles, cet hyperactif jamais à court d'idée a tout proposé à ses auditeurs : actualité, musique, cinéma, littérature, poésie, feuilletons, lectures, entretiens, fictions radiophoniques... il n'y pas un genre, pas une thématique, pas un sujet que Valet n'ait exploité ou, à tout le moins, touché du doigt.



Recordman du nombre d'interviews réalisée à la RTBF - on lui en attribue plus de 30.000 - Gérard Valet avait le sens de l'intérêt général et de la continuité : il a eu la grande lucidité et la générosité de laisser derrière lui une impressionnante quantité d'archives d'une richesse inouïe. Sans aucun doute, la plus belle, la plus foisonnante collection de contenus au sein des archives de la RTBF, tant elle couvre de multiples champs de la culture et de la connaissance.



Le Fantôme de la Radio parcourt cette semaine cette collection unique en son genre tout en retraçant la carrière de cet homme que l'on disait timide à la ville et mais tellement volubile au travail.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE