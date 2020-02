Le Fantôme de la Radio : Les métiers du cinéma sur Auvio

Pour clôturer cette série dédiée au cinéma, le Fantôme de la Radio donne un coup de projecteur sur ces métiers du 7ème art que l'on connaît peu ou mal.



En exerçant des professions de l'ombre, quelques Belges ont su tirer leur épingle du jeu et devenir au fil des années des personnes de références dans le milieu du cinéma. Au risque parfois de jouer gros, très gros et de sombrer corps et âme...



Il y a aussi les oubliés, les sans-grades, celles et ceux qui, parfois, n'ont même pas droit à une mention au générique alors que leur travail contribue de près ou de loin à la réussite d'un film.



Du scénariste au directeur photo en passant par le cascadeur, le projectionniste ou encore l'exploitant de salle de quartier, place à de grands passionnés qui ont porté leur amour du cinéma dans leur cœur sans pour autant capter les lumières du « star-system ».

