Le Fantôme de la Radio : Une histoire du 7ème art en Belgique sur Auvio

Le Fantôme de la Radio poursuit son exploration du 7ème art en Belgique.



Cinéastes, actrices et acteurs... Novices ou professionnels chevronnés, ils ont toutes et tous, et chacun à leur manière, apporté leur pierre à ce curieux édifice qu'est le cinéma belge aujourd'hui : audacieux, percutant, avant-gardiste, parfois étrange, quelques fois incompris, mais surtout unique au monde !



Il ne s'agit pas de dresser un inventaire exhaustif de tout ce que le cinéma a produit chez nous mais plutôt de mettre en évidence celles et ceux qui ont osé, pris des risques, qui se sont investis corps et âme dans cet art naissant pour lui donner une identité, une force et un éclat à nul autre pareil.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE