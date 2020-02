Le Fantôme de la Radio : La Radio en temps de guerre sur Auvio

Essentiellement utilisée par les militaires pendant la première guerre mondiale, la radio devient, entre 1940 et 1945, un véritable outil de propagande, d'information et de désinformation qui atteint directement le public. Des nouvelles du front, des discours officiels, des chroniques nauséabondes, des messages codés ou personnels... sont transmis quotidiennement aux auditeurs. Utilisée à la fois par les Alliés et les Nazis, la radio devient, par son pouvoir de persuasion, une arme de première force.



Le 28 mai 1940, la Belgique est vaincue par l'armée Allemande. L'ennemi réquisitionne aussitôt les bâtiments de l'INR, place Ste Croix à Ixelles et lance sur les ondes belges les premiers programmes de radio `sous contrôle'.



Mais à côté de cette nouvelle « vérité » émise depuis Bruxelles par la propagande allemande existe bientôt un autre son de cloche, celui des autorités belges en exil qui diffusent leurs messages depuis Londres avec l'appui des forces alliées.



C'est le récit de cette guerre des ondes impitoyable que Le Fantôme de la Radio vous raconte cette semaine. II s'agit aussi du dernier volet de la trilogie dédiée aux pionniers de la Radio en Belgique.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE