Le Fantôme de la Radio : Les débuts de la radio en Belgique sur Auvio

Avant la RTBF, il y eut la RTB.

Avant la RTB, il y eut l'INR.

Et avant l'INR, que s'est-il passé ?



La Radio est tellement présente dans votre vie de tous les jours qu'il vous est sans doute impossible d'envisager le monde sans elle. Et pourtant, ce monde sans récepteur, sans transistor et sans autoradio a bel et bien existé. C'était il y a plus de cent ans, juste avant la grande guerre.



Quand et comment la grande épopée de la Radio-t-elle commencé en Belgique ?

Ecoutez cette semaine le Fantôme de la Radio vous raconter l'histoire des pionniers des ondes, l'aventure de ceux qui ont tout imaginé, tout inventé et bâti les fondations de la Radio que nous connaissons aujourd'hui.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE