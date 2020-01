Le Fantôme de la Radio : Les Marionnettes à la Télévision sur Auvio

Qui se souvient de Bébé Antoine, Bonhommet et Tilapin, Malvira, Poulou et Moka ou encore Blabla ? Présentes dans différents programmes télévisés de la RTBF destinés à la jeunesse, ces marionnettes ont captivé les petits, et parfois les plus grands, avec des histoires simples, tantôt drôles, tantôt émouvantes.



Dès le début des années 60, le service jeunesse de la télévision met à l'antenne des petites fictions réalisées par des artistes de chez nous, et dont les personnages centraux sont des marionnettes.



Les marionnettes deviendront une valeur sûre des programmes pour enfants à la RTBF pendant une cinquantaine d'année, depuis 1960 jusqu'en 2010. Elles se glisseront également, avec succès, dans les émissions de divertissement destinées au grand public.



Alors, comment évoquer ces marionnettes dans une émission de radio, me direz-vous ? Et bien grâce à la magie des voix que vous allez entendre.... Ces voix si particulières, si caractéristiques, feront remonter à la surface de nombreux souvenirs à ceux qui les ont entendues autrefois. Il ne faudra pas beaucoup de temps aux téléspectateurs de l'époque pour voir réapparaître les personnages qui ont enchanté leur enfance.



Pour les autres, ceux qui ne connaissent pas ces créatures de chiffon, fermez les yeux, écoutez et imaginez à quoi elles pourraient ressembler...

Casting et équipe Animateur Eric LOZE