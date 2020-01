La Fantôme de la Radio : L'âge d'or de l'Ancienne Belgique sur Auvio

En 2019, l'Ancienne Belgique, désormais gérée par la Communauté flamande, soufflait ses 40 bougies. En réalité, cette vénérable institution bruxelloise est bien plus ancienne. L'Ancienne Belgique a été créée dans les années 30 par la famille Mathonet qui a fait de cet établissement un music-hall renommé où se sont produits les plus grands artistes tels que Piaf, Trenet, Brel, Ferré, Bécaud et tant d'autres. Le Fantôme de la Radio vous raconte l'histoire de l'âge d'or de l'Ancienne Belgique, avec une multitude de documents sonores enregistrés jadis par les équipes de la RTBF.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE