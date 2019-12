La Fantôme de la Radio : René Magritte sur Auvio

Depuis le 11 octobre dernier, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique présentent une exposition dédiée à Magritte et Dali, deux figures majeures du surréalisme qui se sont croisées, rapprochées, influencées puis éloignées au cours du XXème siècle.



Le Fantôme de la Radio saisit cette occasion pour évoquer, à l'aide de nombreux documents sonores, quelques fragments de la vie de Magritte et le parcours artistique de ce peintre belge aujourd'hui reconnu dans le monde entier.



Vous entendrez René Magritte s'exprimer sur sa vie et son travail mais aussi Georgette son épouse, Louis Scutenaire, l'un de ses plus fidèles compagnons de route sans oublier Salvador Dali lui-même.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE