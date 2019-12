La Fantôme de la Radio : Le Duel Tintin - Spirou sur Auvio

Le Fantôme de la Radio vous raconte le récit d'une rivalité artistique et économique peu commune dans l'histoire de la presse en Belgique. Celle de Tintin et Spirou : deux héros mythiques de la bande dessinée belge qui donnent leur nom à deux hebdomadaires destinés à la jeunesse. Deux magazines au succès foudroyant, dévorés chaque semaine par des centaines de milliers de lecteurs avides d'humour et d'aventures.



Dès l'après-guerre, les magazines Tintin et Spirou font éclore les plus grands talents de la bande dessinée belgo-française (Jijé, Franquin, Morris, Tibet, Jacobs, Graton, Peyo, De Moor...) dans une effervescence créatrice jamais égalée. Une période qualifiée aujourd'hui d'Age d'or de la BD.



Derrière ce duel se cachent deux éditeurs avisés : Charles Dupuis pour Spirou et Raymond Leblanc pour Tintin. Si les deux hommes veillent à garder des relations cordiales, ils maintiennent sans faillir cette compétition acharnée qui s'achève dans les années 80 par la défaite d'un des deux protagonistes...

Casting et équipe Animateur Eric LOZE