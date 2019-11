La Fantôme de la Radio : Pierre Rapsat sur Auvio

Pierre Rapsat est présent sur les antennes de la RTBF depuis le milieu des années 70. Aujourd'hui, plus de 17 ans après sa mort, il continue à faire partie de la programmation musicale de nos radios. Rapsat reste un artiste qui compte en Belgique francophone.



30 années de carrière ont laissé de nombreuses traces dans les archives, tant en radio qu'en télévision. Chansons, clips, concerts et interviews donnent l'occasion au Fantôme de la Radio de retracer le parcours de cet auteur-compositeur-interprète généreux et talentueux, jamais résigné, qui a ouvert bien des portes et montré la voie aux artistes qui l'ont suivi et accompagné sur le chemin du succès.

