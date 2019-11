La Fantôme de la Radio : sur Auvio

La RTBF a toujours laissé une place à l'audace, l'insolence voire l'irrévérence sur ses antennes.



Il fut une époque où cet espace était même beaucoup plus large qu'à l'heure actuelle. Il y avait dans les rédactions et au sein des équipes de production, tant en radio qu'en télévision, un grand nombre d'esprits frondeurs, des indomptables, des grandes gueules...qui n'hésitaient pas à bousculer les esprits bien-pensants.



En information, dans les magazines et les programmes de divertissements, il s'agissait de faire grincer les dents par le commentaire irrévérencieux, la question qui contrarie, le sujet qui fâche et la moquerie un peu vacharde. Avec ce désir de laisser parler, en direct ou non, des invités incontrôlables qui n'avaient pas leurs langues en poche.



Il y a un peu de tout cela dans l'émission que le Fantôme de la radio vous propose. Avec quelques fois des vilains mots, de la grossièreté et pas mal de culot. Oreilles délicates, vous voilà prévenus !

Casting et équipe Animateur Eric LOZE