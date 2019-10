La Fantôme de la Radio : sur Auvio

L'œuvre d'Edgar P. Jacobs est celle d'un homme méticuleux et perfectionniste : en 40 ans de carrière, cet auteur majeur de la BD a publié 9 histoires en tout et pour tout qu'il a imaginées, scénarisées et dessinées seul. Tout d'abord un récit unique, `Le Rayon U' suivi de 8 épisodes de la série Blake et Mortimer.



Avant de connaître le succès avec la Bande dessinée, Jacobs a mené une autre vie d'artiste, moins connue du grand public, qui l'a conduit sur les scènes du Music-hall puis de l'Opéra où il connut une brève mais brillante carrière de chanteur lyrique.



Edgar Pierre Jacobs nous raconte sa traversée du 20ème siècle, son parcours qui l'a guidé vers le succès, grâce à de très belles interviews retrouvées pour vous par le Fantôme de la Radio...

Casting et équipe Animateur Eric LOZE