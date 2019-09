La Fantôme de la Radio : Roger Simons sur Auvio

Aujourd'hui oublié du grand public, Roger Simons était dans les années 50, 60, 70 et 80 une immense vedette de la radio. Il laisse derrière lui une œuvre multiple, gigantesque, d'une richesse incomparable. Un patrimoine radiophonique hors du commun. Le seul du genre en Belgique francophone.

Le Fantôme de la Radio vous raconte la folle carrière de ce comédien, animateur, interviewer, reporter et metteur en onde de génie, récemment décédé à l'âge de 92 ans.

Boulimique de travail, passionné par la radio, infatigable passeur de mots et d'émotions, Roger Simons a vécu mille vies et enregistré plus de 20.000 émissions. Il me faudrait rester à l'antenne pendant plus d'un an sans interruption pour vous faire découvrir et savourer l'ampleur du trésor qu'il nous laisse... Mais le temps qui m'est imparti est bien plus limité. Je vais donc évoquer avec vous quelques-uns des grands moments de sa vie. Vous n'en croirez pas vos oreilles...

