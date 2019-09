Le Fantôme de la Radio - Les grands évènements sportifs à travers les grandes voix de l'INR, de...

Le Fantôme de la Radio connaît tous les enregistrements rares et les archives oubliées. Grâce à lui, Éric Loze vous propose d'entendre ou réentendre les grandes voix de la radio, d'écouter les programmes les plus emblématiques de l'INR, de la RTB et de la RTBF, et de goûter une nouvelle fois à ces moments rares, aujourd'hui presque effacés des mémoires.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE