La Fantôme de la Radio : Le duel Spirou - Tintin sur Auvio

Tintin et Spirou : deux héros mythiques de la bande dessinée belge mais aussi deux hebdomadaires destinés à la jeunesse, qui ont captivé des centaines de milliers de lecteurs avides d’humour et d’aventures. Dès l’après-guerre, les magazines Tintin et Spirou font éclore les plus grands talents de la bande dessinée belgo-française (Jijé, Franquin, Morris, Tibet, Jacobs, Graton…) dans une effervescence créatrice jamais égalée. Une période qualifiée aujourd’hui d’Age d’or de la BD… Derrière cette réussite se cachent deux éditeurs avisés : Charles Dupuis pour Spirou et Raymond Leblanc pour Tintin. La concurrence est rude mais correcte. Les deux hommes veilleront toujours à garder des relations cordiales. Le Fantôme de la Radio vous raconte le récit de cette rivalité artistique et économique peu commune dans l’histoire de la presse en Belgique.