La Fantôme de la Radio : Bobby Jaspar sur Auvio

Né à Liège en 1926, le saxophoniste et flûtiste belge Bobby Jaspar disparaît New York en 1963, à l’âge de 37 ans, usé par une existence faite d’errance, de gloires éphémères et d’excès en tous genres. Instrumentiste talentueux à la technique impressionnante, Bobby Jaspar fait partie, pour toujours, de cette génération de musiciens qui, après la seconde guerre mondiale, fait progresser le jazz de manière fulgurante en lui donnant de nouvelles sonorités et des palettes harmoniques inédites. Jaspar séduit les plus grands jazzmen de son temps, tels Miles Davis, Bill Evans ou Chet Baker qu’il accompagne sur les scènes d’Europe et d’Amérique. A l’instar de ses talentueux amis René Thomas, Jacques Pelzer, Sadi et Benoît Quersin, Bobby Jaspar a tout quitté pour tenter l’aventure musicale, là où le jazz contemporain était en train de naître, à Paris puis à New York. Un parcours chaotique qui l’a conduit, d’un côté, à la reconnaissance artistique mais de l’autre à la ruine physique, morale et matérielle. Bobby Jaspar laisse derrière lui de nombreux disques enregistrés avec la crème des musiciens de l’époque, et aussi quelques témoignages de ses amis et compagnons de route que le Fantôme de la Radio a retrouvés pour vous…