Le fait régional : L'église Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse fête ses mille ans sur Auvio

Découvrir l'histoire d'une église millénaire, mais aussi les techniques qui ont permis de la construire. C'est ce qu'ont pu faire les élèves de 5eme et 6eme primaires de plusieurs écoles de Beauvechain. Hier, ils ont visité l'église Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse qui fête ses mille ans. Et quoi de mieux pour apprendre que pratiquer ? Les jeunes ont pu apprendre à graver et à construire un petit édifice avec les outils de l'époque. Benjamin VERPOORTEN était à leurs côtés.