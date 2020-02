Une nouvelle étape dans l'interdiction des sacs plastiques à usage unique en région bruxelloise (et région wallonne). A partir du 1er mars, les sacs de fruits et légumes - tout fins - que vous trouvez encore par exemple dans les grandes surfaces - vont disparaître. L'idée, c'est d'encourager l'utilisation de sacs en tissus. Et le réemploi. Aline WAVREILLE s’y est intéressée.