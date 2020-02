Le fait régional : Mini-Europe rouvre ses portes sur Auvio

A Bruxelles, plus que deux semaines avant la réouverture de Mini-Europe. La fermeture hivernale touche à sa fin dans ce parc qui compte 350 maquettes miniatures qui représentent autant de bâtiments de l'Union européenne. Avec cette année, une épineuse question. Que faire du pavillon britannique suite au Brexit ? Mini Europe a tranché : Big Ben, la maison de Shakespeare et le château de Douvres resteront bien en place. Avec quelques aménagements que le créateur du parc Thierry Meeùs et sa fille Vinciane ont expliqué à Jérôme DURANT.