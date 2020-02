Le fait régional : Une "Anne Frank" liégeoise sur Auvio

Focus sur une région de notre pays. François BRAIBANT a suivi pendant deux jours Jacques Klapholz et sa sœur, sur les traces de leur mère juive restée cachée pendant deux ans dans une maison du centre de Liège. A l’époque, une lettre avait été envoyée aux services Allemands pour dénoncer la famille, mais la lettre fut interceptée. Aujourd’hui, Jacques Klapholz et sa sœur recherchent toutes les traces matérielles et écrites de cette histoire en vue d’une publication.