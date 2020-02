Le fait régional : Le Safer Internet Day sur Auvio

Focus sur une région de notre pays. Faire d'internet un espace plus sûr pour les plus jeunes. C'est l'objectif du Safer Internet Day. C'est un évènement organisé par l'UE ce mardi. Car il reste du pain sur la planche : D'après l'UNICEF, 1 internaute sur 3 est un enfant. Et entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne ou les applications mobiles, le temps passé sur la toile va crescendo avec les années. Alors pour veiller au bon usage du web, nous avons tous un rôle à jouer, c'est le thème du Safer Internet Day cette année. Exemples concrets tout de suite lors de cette opération de prévention