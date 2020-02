Le fait régional : Le plus vieux saxophone du monde sur Auvio

La fondation Roi Baudouin vient d’acheter le plus vieux saxophone du monde connu à ce jour à un collectionneur des Pays-Bas. Un ancêtre de 1846 tout droit sorti de l'atelier parisien d'Adolphe Sax en personne. Il est donc de retour en Belgique, plus précisément à Bruxelles, au MIM, le musée des instruments de musique, où il restera à long terme... 174 ans plus tard, Jérôme DURANT a donc pu approcher cet objet d'exception au MIM.