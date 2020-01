Visiter une exposition, entièrement nu, c'est ce que proposait hier soir le Musée de la Boverie à Liège. Une mise à nu des visiteurs au sein de l'exposition de sculptures hyperréalistes, là ou l'art et les corps réels se confondent. Coup de com ou démarche artistique ? On voit cela avec Anne PONCELET et Julien BADER.