Le fait régional : Faire de l'art avec des "déchets" sur Auvio

Produire moins de déchet : plus personne ne conteste cette nécessité écologique. Pourtant les centres de traitement de déchets sont encore remplis d'objets qui pourraient encore servir, qui n'auraient pas dû être jetés. Pour certains artistes ou artisans, c'est une démarche courante d'aller chiner dans les déchets pour réparer, détourner, donner une nouvelle vie à ces objets. Cela s'appelle « l'upcycling ». Et l'idée commence aussi à faire son chemin dans l'industrie du déchet. Reportage de François LOUIS et Michel SERVAIS.