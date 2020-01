Le fait régional : Le "Passenger" d'Arne Quinze sera-t-il démonté ? sur Auvio

Focus sur une région de notre pays. Il y a cinq ans jour pour jour, la ville de Mons inaugurait « Mons 2015 », capitale culturelle de l’Europe. 5 ans plus tard, une des traces les plus marquantes de cette année-là est la sculpture de l'artiste flamand Arne Quinze. Le "Passenger", un assemblage de 30.000 planches de bois dont une première version s'était écroulée à peine construite. La version bis, elle, a bien tenu le coup et pourtant, il est prévu de la démonter cette année, au cours de l'été. Pourquoi doit-elle être retirée ? Qu’en pensent les Montois ? On en parle avec Isabelle PALMITESSA