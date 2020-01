Le fait régional : Le "TUBBE" des maisons de repos sur Auvio

Le modèle « TUBBE » arrive dans nos maisons de repos. Ce modèle vient de Suède et mise sur une plus grande participation des pensionnaires dans le quotidien de leur résidence. Avec un seul objectif : le bien être des résidents. La Fondation Roi Baudouin a lancé 6 projets (3 en Flandre et 3 en Wallonie) pilotes en 2017. Aujourd’hui l’heure est au bilan et il est plutôt bon puisque la région wallonne veut étendre ce modèle à plus de home. Thomas de BROUCKERE s’est rendu dans le centre Sainte Barbe à Andenne pour y découvrir les bienfaits du modèle Tubbe.