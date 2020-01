C'est un déménagement géant qui se prépare à Liège. Dans précisément 5 semaines, 3 sites hospitaliers, dispersés dans la ville (St Joseph, St Vincent et l'Espérance) fermeront définitivement leurs portes. Et c'est précisément dans 5 semaines que l'immense site du Mont Legia sera accessible aux patients et sera donc en fonctionnement. Reportage d’Anne PONCELET.