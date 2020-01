Le Salon mondial des nouvelles technologies, le CES a ouvert ses portes à Las Vegas, la région wallonne y est également présente avec ses starts ups et ses pépites. Au total 14 PME dont Skylane Optics, une PME qui depuis plus de vingt ans commercialise des produits dans la transmission de données, pour les réseaux de téléphonie notamment. Reportage de Luciano ARCANGELLI et Bruno STREBELLE.