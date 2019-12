Le fait régional : "Les Mousquetaires du scannage" de Grâce-Hollogne sur Auvio

Focus sur une région de notre pays. Sophie LEONARD. En région liégeoise, une bande de bénévoles se faisant appeler "Les Mousquetaires du scannage" se sont mobilisés pendant trois ans afin de numériser de précieuses archives des anciennes communes de Grâce-Hollogne. Il s'agit d'actes qui s'étalent du 14 au 18e siècle relatifs notamment à des procès civils et pénaux, mais aussi à des opérations de droits réels entre vifs (ventes, locations, donations, successions, etc.) Des documents d'une valeur inestimable pour les recherches historiques et généalogiques. On en parle avec Martial GIOT.