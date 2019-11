Le fait régional : Les statues volées de Boussu sur Auvio

C'est une histoire vieille de plus de 100 ans qui pourrait bien prendre fin à Boussu, dans le Borinage. Des statues de grande valeur, faisant partie d'un retable ont été volées à l'église de Boussu en 1914.Elles n'y sont pas retournées depuis et aujourd'hui cela pourrait enfin être le cas. Après avoir été vendues par les voleurs, les statues ont transité par plusieurs musées. En ce moment elles font partie de la collection du musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam. Mais elles sont exposées au musée M de Louvain. On en parle avec Simon BREEM.