Une partie du célèbre marché de la Batte à Liège va devoir déménager, le temps des travaux d’aménagement de la nouvelle ligne de tram. La Batte, c’est le plus grand et le plus ancien marché de Belgique. Situé le long de la Meuse, entre 50 000 et 100 000 personnes s’y rendent chaque dimanche. C’est un poumon économique important de la ville de Liège qui va devoir s’adapter aux travaux pendant deux ans.