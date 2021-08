Sort des réfugiés Afghans : malgré la situation alarmante en Afghanistan, Sammy Mahdi, secrétaire d’Etat à l’asile et la migration, confirme sa volonté d’exécuter des retours forcés de migrants vers ce pays. On en parle avec Sotieta NGO, directrice du Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers).