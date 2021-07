Soir Première - le fait du jour : Le Covid Safe Ticket sera-t-il étendu aux événements plus modestes ? sur Auvio

(1) CoDeCo : qu’ont décidé les autorités cet après-midi ? On fait le point avec Philippe WALKOWIAK

(2) Pass Corona à la sauce belge, le Covid Safe Ticket sera-t-il étendu aux événements plus modestes ? Pourrait-on en arriver à suivre l’exemple de la France qui va jusqu’à l’instaurer pour les restaurants et les théâtres ? Quelles questions cela pose-t-il en matière de vie privée ? On en discute avec Jean-Marc VAN GYSEGHEM, avocat et directeur de recherche au Centre Information, Droit et Société à l’Université de Namur