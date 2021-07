Inondations : la province de Liège est placée en code rouge par l’IRM et certaines communes doivent être évacuées. (1) Benjamin VERPOORTEN, journaliste RTBF, nous décrit la situation en direct de Theux. (2) On fait le point avec Serge TOUSSAINT, porte-parole du SPW Infrastructures et Mobilité. (3) Prévisions météo : les pronostics des prochaines heures avec Denis COLLARD.