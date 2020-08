FAIT DU JOUR: La lutte contre le coronavirus n'est pas sans conséquence pour l'activité et la réactivité de nos services d'espionnage et de contre-espionnage. On en parle avec Serge LIPSZYC, président du Comité R.



FAIT DU JOUR: Le Japon commémore le 75ème anniversaire de la première attaque nucléaire de l'histoire. Eclairage avec Philippe ANTOINE.