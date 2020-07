Le fait du jour: c'était dans l'air, c'est à présent confirmé: le CNS vient de restreindre notre bulle sociale. Et même fortement. De 15 personnes par semaine, elle sera réduite à 5, en plus des membres du foyer. Comment cette décision va nous impacter psychologiquement ? On en parle avec Vincent Yzerbyt, psychologue, spécialiste des émotions collectives.